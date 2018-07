Condenado pela morte de Tim Lopes é preso no Rio Um dos dois condenados pela morte do jornalista Tim Lopes, que estava foragido desde o mês de fevereiro, foi preso nesta manhã em Sepetiba, zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Militar, Ângelo Ferreira da Silva, mais conhecido como Primo, não ofereceu resistência à prisão. Ele vinha sendo monitorado por policiais.