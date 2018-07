Condenado por morte de Tim Lopes foge da cadeia Ângelo Ferreira da Silva é o segundo condenado pela morte do jornalista Tim Lopes a deixar um presídio para cumprir pena em regime semiaberto e não retornar. Tim Lopes foi morto em 2002 durante apuração de uma reportagem no morro do Alemão (zona norte do Rio).