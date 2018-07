Condenados assassinos de advogado de prefeito em SP Três homens acusados de participação no assassinato do advogado da prefeitura de Itu, Humberto da Silva Monteiro, foram condenados hoje pelo Tribunal do Júri. O crime ocorreu em janeiro de 2006. Monteiro era também o advogado pessoal do prefeito da cidade, Herculano Júnior (PV), e foi morto com um tiro na cabeça depois de sair da prefeitura.