Condenados PMs que tentaram matar ambulante no Rio Os policiais militares acusados de sequestrar e tentar matar uma vendedora ambulante em 2009 no Rio de Janeiro foram condenados pela Justiça Militar do Estado. O cabo Marcelo Machado Carneiro deverá cumprir pena de 15 anos, sete meses e seis dias de prisão, e o soldado Rodrigo Nogueira Batista, de 18 anos. A juíza Ana Paula Monte Figueiredo condenou os dois por furto qualificado, extorsão mediante sequestro e atentado violento ao pudor.