Condenados se refugiavam no Complexo do Alemão O Complexo do Alemão, na Penha, zona norte do Rio, era refúgio não só de traficantes, mas de bandidos condenados ou sob investigação. Os registros de prisão em 15 dias na favela mostram que ali se escondiam assassinos, assaltantes e até pais em dívida com pensão alimentícia.