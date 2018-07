Condição de Schumacher é crítica, mas estável--agente

"A condição de Michael continua crítica, mas estável. Gostaríamos de salientar claramente que qualquer informação sobre a saúde de Michael não vinda dos médicos que tratam dele ou de sua administração deve ser tratada como pura especulação inválida", disse a agente de Schumacher, Sabine Kehm, em um comunicado.

Sabine acrescentou que "a câmera do capacete de Schumacher foi voluntariamente dada pela família às autoridades de investigação".

Ela fez os comentários depois do depoimento do ex-piloto de Fórmula 1, Philippe Streiff, um amigo de Schumacher. Ele disse à Sky TV que o cirurgião e amigo, Gerard Saillant, que está no hospital de Grenoble, afirmou que a vida do alemão estava "fora de perigo".

O automobilista aposentado bateu a cabeça em uma pedra enquanto esquiava na manhã de domingo.

Ele ficou em coma induzido por seis dias desde que foi transferido para um hospital em Grenoble, onde passou por duas operações.

Schumacher, que completou 45 na sexta-feira, é o mais bem sucedido piloto de Fórmula 1 de todos os tempos, com um recorde de 91 vitórias.

(Por Julien Pretot e Leigh Thomas)