Condição do trânsito melhora na Anchieta-Imigrantes O motorista que segue à Baixada Santista pelo sistema Anchieta-Imigrantes já encontra melhores condições de trânsito. Pela manhã, o sistema registrou 43 quilômetros de congestionamento devido ao intenso fluxo de veículos. Às 12h30, a concessionária Ecovias indicava lentidão na rodovia dos Imigrantes, entre os quilômetros 45 e 50 e na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, no trecho entre os quilômetros 276 e 291.Na via Anchieta e na Cônego Domênico Rangoni (antiga Piaçaguera-Guarujá), o tráfego fluía sem problemas. Na última hora, 6.312 veículos desceram a serra em direção ao litoral. Desde 0h do dia 29 de dezembro, quando teve início a contagem da Operação Ano-Novo, 287 mil veículos viajaram para a Baixada Santista. O sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 7x3, com descida pelas duas pistas via Anchieta e pela pista sul da rodovia dos Imigrantes. A subida é feita somente pela pista norte da rodovia dos Imigrantes.