Condicionador infantil não é inadequado, diz empresa A Kimberly-Clark Brasil, que tem os direitos de comercialização dos produtos infantis da Turma da Mônica, divulgou nota explicando que os produtos talco cremoso e o condicionador da Turma da Mônica, realmente possuem diferença entre o pH registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em 2007. Segundo a nota, a diferença apurada é mínima e não torna o produto inadequado ao consumo, visto que não causa nenhum prejuízo à saúde, conforme resultados de testes emitidos pela Medlab - Laboratório de Análises Cientificas e Allergisa Pesquisa Dermato-Cosmética Ltda. Para a empresa, não há a necessidade de recall envolvendo os produtos, já que não foi registrada nenhuma reclamação de consumidores e o registro dos produtos junto à Anvisa já foram atualizados pela empresa. A Kimberly-Clark e a Lipson Cosméticos, fabricante dos produtos, estão retirando os lotes junto a seus clientes por medida preventiva e estão empenhadas em regularizar a situação. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo ordenou hoje o recolhimento de 10 mil unidades do condicionador. Os produtos interditados são do lote 8057, com vencimento em fevereiro de 2010. Segundo o Centro de Vigilância Sanitária, a fórmula do produto prevê valores de pH entre 5,5 e 6,5. A amostra analisada teve pH médio de 5,25, mais ácido que deveria. A Secretaria irá notificar a Vigilância Sanitária Municipal de Diadema, onde fica a sede do fabricante, para que faça uma inspeção na fábrica e verifique todas as etapas da produção dos produtos. Se o problema já constatado não for pontual, a empresa poderá ter todos os lotes interditados.