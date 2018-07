Condomínio com moradores policiais é atacado em Sorocaba Um condomínio residencial foi atacado com coquetéis molotov na madrugada desta segunda-feira (10), na Vila Almeida, zona norte de Sorocaba. Um veículo pegou fogo e ficou parcialmente destruído. No local moram cinco policiais militares e um integrante da Guarda Civil Municipal. Um dos artefatos quebrou a janela de um apartamento, mas os prédios não pegaram fogo.