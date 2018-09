Condomínio de casas sofre arrastão na Zona sul de SP

Ocupando um Ford EcoSport preto, parte da quadrilha rendeu um dos moradores que estava do lado de fora, próximo à portaria, e teve acesso ao interior do condomínio. Das oito casas, quatro foram invadidas e delas roubados notebooks, aparelhos de som, celulares, joias, e dinheiro. Depois de mais de uma hora mantendo vários moradores e o porteiro reféns, os criminosos fugiram no veículo da quadrilha e em um Toyota Fielder e um Zafira, ambos pretos e dos moradores.

Policiais militares das Rondas Ostensivas com Auxílio de Motocicleta (Rocam) do 1º Batalhão, acionados pelas vítimas, chegaram a tempo de deter um dos criminosos. "O rapaz foi deixado para trás pelos comparsas e, na tentativa de despistar a polícia, já havia retirado o blazer e a camisa. Ele só estava de calça e sapato e foi abordado pela nossa equipe em via pública, próximo ao local do roubo", relatou o soldado PM Miron.

Na delegacia, segundo os policiais, o suspeito acabou reconhecido pelas vítimas. Até as 3h30 desta madrugada de hoje o criminoso detido não havia passado pelo processo de legitimação - confirmação da identidade. No RG do assaltante aparece o nome de Arismar Rodrigues Ferreira, de 26 anos. Segundo o que os policiais apuraram com um dos moradores, esse teria sido pelo menos o segundo assalto sofrido pelo condomínio. Ninguém ficou ferido. Os dados do arrastão foram encaminhados ao Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic)