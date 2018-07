Condomínio de luxo é alvo de ladrões em Porto Feliz

SOROCABA - Três residências da Fazenda Boa Vista, condomínio de alto luxo, em Porto Feliz, a 110 km de São Paulo, foram invadidas e furtadas por bandidos entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira, 17. O condomínio, que tem 200 residências numa área de 12 milhões de metros quadrados, campo de golfe, centro hípico e abriga o hotel Fasano, era considerado um dos mais seguros do interior paulista.

Os crimes aconteceram em três mansões vizinhas que estavam vazias - os donos moram em São Paulo e tinham retornado, após passar o fim de semana no local. Os bandidos levaram televisores de LCD, eletrodomésticos e até um carrinho de golfe.

Foi o segundo ataque em menos de um mês: há três semanas, cinco casas tinham sido alvo de ladrões. A Polícia Civil identificou um suspeito e recuperou um dos televisores furtados. O jornalista Cesar Giobbi, uma das vítimas, contou que havia saído da casa no final da noite, domingo, 16, e na manhã seguinte foi acordado pela caseira. "O zelador havia passado uma tarde, no fim de semana, colocando mais trancas na porta. Os ladrões entraram quebrando um vidro quase impossível de se quebrar." Ele acredita que eram pelo menos quatro, pois dois ficaram vigiando do terraço, conforme marcas encontradas no local. Dentro, papéis que estavam guardados foram espalhados pelo chão.

Além do carrinho de golfe, os ladrões levaram da sua casa uma torradeira e um liquidificador. Os peritos que estiveram no local disseram que alguma coisa assustou os bandidos e eles tiveram de fugir, sem tempo para completar o furto. "Não sei como fizeram para sair do condomínio com o carrinho de golfe, que é grande e barulhento." Giobbi, que tem casa há dois anos e meio no condomínio, disse que a onda de roubos é recente. "Até então, ali era realmente um paraíso."

Há três semanas, a administração trocou a empresa de segurança em razão dos outros assaltos. "Contrataram até uma empresa de inteligência em segurança. Mesmo assim, temos de fazer a nossa parte, colocando sensores, câmeras, alarmes." Ao comentar o caso na rede social Facebook, ele desabafou: "Eu achava que o Boa Vista não ficava no Brasil. Me dou conta que fica sim, e não escapa dos percalços porque passam todos os demais condomínios."

O delegado de Porto Feliz, André Bolan, disse que os condomínios são visados, porque se acredita que os moradores são ricos, mas as ocorrências não são comuns. "Aquele condomínio (Boa Vista) tem uma segurança muito forte, até a polícia tem dificuldade para entrar lá." Ele disse que funcionários podem estar envolvidos, uma vez que o suspeito trabalhou no local.

O site do Boa Vista informa que o empreendimento, no km 102 da rodovia Castelo Branco, é destinado "à alta renda". A administração do condomínio e a empresa JHSF, dona do empreendimento, comprometeram-se a reparar os estragos e repor as perdas dos moradores. O número de seguranças será aumentado - um para cada quatro casas.

Carros de luxo. Invasão e roubo a condomínios de luxo estão se tornando comuns no interior. No dia 21 de novembro, homens armados invadiram o residencial Ibiti do Paço, em Sorocaba, fizeram a família refém e roubaram um Camaro amarelo. A dona da casa e seu filho de dez anos foram amarrados e trancados no banheiro. A polícia recuperou o carro, mas não conseguiu prender os bandidos.

Uma semana antes, cinco homens armados e encapuzados invadiram o Vivendas do Lago, também em Sorocaba, e foram até a mansão de um empresário. Sob ameaça de armas, ele foi obrigado a abrir um cofre. Além de joias avaliadas em R$ 80 mil, os bandidos levaram o Mercedes-Benz C180k da vítima. As administradoras desses condomínios não se manifestaram sobre as ocorrências.