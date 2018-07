Condomínio no CE adverte usuários de maconha

O texto começa dizendo que "por razão das constantes reclamações à Administração, comunicamos aos senhores moradores que têm o vício de fumar maconha, que não é mais possível conviver com a situação constrangedora de estarmos sendo incomodados pelo odor forte do referido mato, que se alastra pelos apartamentos vizinhos, corredores e elevadores a qualquer hora do dia e da noite".

O alerta da administração destaca que não é contra o vício, "mas que, por favor, escolham outro local para fumar, pois esse odor vem incomodando até as crianças e levando os condôminos a ir fedendo à maconha para o trabalho". O recado completa "que moramos em condomínio e que precisamos respeitar nossos vizinhos".

O informe pede ainda que os usuários "pratiquem seu vício fora dos apartamentos para não incomodar as outras pessoas que aqui residem". E finaliza com uma ameaça: "avisamos que estamos solicitando ''numa boa'', mas caso seja preciso, iremos acionar os meios competentes para resolver tal problema".

O comunicado foi afixado no último fim de semana depois que um morador, sentindo-se incomodado com o cheiro de maconha, resolveu queimar pneus no hall do condomínio.