Condomínios não podem mais demarcar praia no Guarujá

Vinte e sete condomínios localizados na praia das Astúrias, no Guarujá, estão proibidos de instalar guarda-sóis, mesas, cadeiras, espreguiçadeiras e outros utensílios e dispositivos destinados a demarcar e reservar espaços na faixa de areia da praia. O uso só poderá ser feito a pedido dos condôminos ou hóspedes interessados, quando eles estiverem presentes e durante o período em que ali permanecerem, retirando-os depois da utilização. Veja também: Você concorda com a proibição da reserva de área em praia do Guarujá? A decisão, do último dia 10, é da juíza federal Alessandra Nuyens Aguiar Aranha, da 4ª Vara Federal de Santos, e vale para a Associação dos funcionários aposentados do Banco do Estado de São Paulo e mais 27 condomínios, segundo informações da Justiça Federal. O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou ação civil pública para pedir a proibição da reserva de lugares na praia. Além disso, pediu fiscalização eficaz e contínua para coibir a prática, apresentação de relatório mensal ao Juízo para comprovar essa fiscalização, afixação de faixas visíveis indicando a proibição de reserva de espaços e multa no caso de descumprimento da liminar. A multa diária é de R$ 10 mil. O MPF argumentou que essa prática constitui reserva de espaço público por particulares, "pois os condomínios e a associação ocupam praticamente a totalidade da faixa de areia, impedindo ou dificultando outros cidadãos, que não sejam condôminos ou hóspedes, de poder desfrutar da praia."