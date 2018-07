Condutor de metrô é suspenso depois de receber sexo oral

Um condutor do metrô de Madri, na Espanha, foi suspenso por um mês sem pagamento depois de ser acusado de receber sexo oral de um travesti enquanto estava dirigindo. Segundo o correspondente da BBC em Madri Steve Kingstone, o incidente ocorreu na noite do dia 29 de agosto. Em uma das estações de metrô, o condutor, de 45 anos, deixou sua cabine e foi visto na plataforma discutindo com um travesti, que dizia que o condutor havia se recusado a pagar por um ato de sexo oral supostamente realizado enquanto o trem estava em movimento. Não havia câmera na cabine para confirmar a acusação do travesti, mas o condutor acabou suspenso por ter permitido que um passageiro entrasse no compartimento. A empresa operadora procurou garantir ao público espanhol que a segurança dos passageiros nunca esteve em risco, já que, segundo a companhia, cada trem está equipado com sensores para evitar uma colisão no caso de o condutor estar "incapacitado". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.