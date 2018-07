Condutor que derrubou passarela responde por homicídio O motorista do caminhão que derrubou uma passarela na rodovia Raposo Tavares, em Sorocaba, causando a morte de duas pessoas, vai responder por homicídio culposo - sem intenção de matar. O acidente ocorreu em novembro do ano passado, quando o veículo passava sob a passarela, no km 96 da rodovia, com a caçamba levantada. O impacto causou a queda da estrutura de concreto sobre as duas pistas. O catador Antonio da Silva, de 63 anos, que passava sobre a passarela de bicicleta, e o autônomo Wladimir de Almeida Pires, de 49, que teve a Kombi atingida pela estrutura, morreram na hora.