Cônego Domenico Ragoni tem engarrafamento de 4 km A Rodovia Cônego Domenico Rangoni apresentava novo congestionamento nesta manhã de segunda-feira no sentido Guarujá. Segundo a Ecovias, concessionária que administra a estrada, as filas iam do km 270 ao km 266 às 9 horas. Mais cedo, o congestionamento chegou a 8 km. O motivo, ainda segundo a empresa, é o "excesso de veículos comerciais". A rodovia dá acesso aos terminais do Porto de Santos.