Cônego Domenico Rangoni é liberada depois de 24h Após 24 horas de bloqueio, caminhoneiros liberaram os dois sentidos da rodovia Cônego Domenico Rangoni, que dá acesso ao Porto de Santos pela rua do Adubo, no Guarujá. Segundo informações da Ecovias, concessionária que administra as estradas do Sistema Anchieta-Imigrantes, por volta das 10h os manifestantes liberaram totalmente as faixas ocupadas desde a manhã de segunda-feira, 1. Às 10h45, o tráfego na rodovia ainda tinha lentidão, mas já era considerado normal pela concessionária.