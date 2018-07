Cônego Domênico tem 20 km de congestionamento O trânsito na rodovia Cônego Domênico Rangoni, na baixada santista, se intensificou na tarde desta quinta-feira (21) e voltou a atingir a marca de 20 km de congestionamento. De acordo com o boletim das 14h10 da Ecovias, concessionária que administra a estrada, a Cônego tem forte lentidão entre os km 268 e 248, no sentido Guarujá. Já a SP 248 registra congestionamento do km 1 ao 5. No início da manhã, a rodovia tinha congestionamento menor. O motorista enfrentava, por volta das 8h30, 7 km de lentidão.