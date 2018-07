Conexões nem sempre notadas no plano social

Margaret MacMillan

Modern Library

194 págs., R$ 59,40

Dangerous Games é um livro que expõe os motivos pelos quais a história deve ser considerada com cuidado. Classificada pelo New York Review of Books como "exímia narradora", a historiadora canadense Margaret MacMillan explora, por diferentes vias, o poder que os fatos históricos, com suas benesses e perigos, exercem na vida dos indivíduos. Autora dos bestsellers Paris 1919 e Nixon and Mao, ela revela as conexões nem sempre notadas entre grandes acontecimentos e vidas privadas. Para Margaret MacMillan, a existência pode ser mais rica ou não a partir do que se decide nas esferas públicas. A obra narra incidentes com figuras importantes como Robespierre, Karl Marx, Adolf Hitler, Bill Clinton e Tony Blair.