Confederação de rodeio contesta proibição de eventos A Confederação Nacional de Rodeio (Cnar) divulgou hoje uma nota de esclarecimento por meio da qual contesta a posição do Ministério Público de tentar impedir a realização de rodeios nos municípios de Espírito Santo do Pinhal e Santo Antônio do Jardim, ambos no interior de São Paulo.