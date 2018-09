Conferência da biodiversidade segue madrugada adentro A Conferência das Partes sobre Biodiversidade (COP-10), cujo encerramento estava previsto para esta sexta-feira, em Nagoya, no Japão, se estende agora pela madrugada de sábado, no horário local. Segundo informações do ministério brasileiro do Meio Ambiente, ainda não havia uma previsão de conclusão dos trabalhos e de se alcançar um acordo. A maioria das delegações dos países continua na plenária, inclusive a brasileira, com a presença da ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira.