Conferência da ONU no Rio atrai críticas Há mais de dois meses de seu início, a conferência da ONU sobre desenvolvimento sustentável, a Rio+20, já atrai uma série de críticas. Em artigo publicado anteontem no Estado, o ex-secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Xico Graziano, afirmou que "a Rio+20 perdeu seu foco original, ligado à crise ecológica da civilização", para dar lugar a "dilemas elementares do crescimento - emprego, moradia, energia, transportes", por parte dos governos, e a "uma estratégia de combate à exclusão humana", no caso das ONGs.