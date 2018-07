Conferência do papa em universidade romana gera protestos Alguns professores e alunos estão protestando contra uma conferência a ser proferida pelo papa Bento 16 na mais importante universidade de Roma, alegando que há duas décadas ele fez ali um discurso que revelava posições reacionárias em relação à ciência. O papa dará uma aula magna na quinta-feira na Universidade La Sapienza, falando do tema pena de morte --cuja abolição mundial o Vaticano e o Estado italiano defendem. Mais de 60 professores subscreveram uma carta dizendo que o convite os "ofende e humilha" e deveria ser retirado. Eles citam um discurso feito em 1990 pelo então cardeal Joseph Ratzinger, em que defendia a Igreja pelo processo de heresia contra Galileu, em 1633, por ensinar que a Terra gira em torno do Sol -- o que supostamente seria uma contradição à interpretação da Bíblia que punha a Terra como centro do Universo. Os defensores do papa dizem que aquele discurso apenas citava um filósofo austríaco segundo o qual o julgamento de Galileu foi "racional e justo", mas que isso não reflete a opinião do pontífice.