Conferência é chance 'única para refletir', diz Dilma

"A conferência constitui oportunidade única para refletir sobre padrões de desenvolvimento para as próximas décadas capazes de gerar crescimento econômico com inclusão social e proteção ao meio ambiente", discursou a presidente no evento, destacando que é de "especial interesse para o Brasil" o diálogo com as autoridades espanholas no âmbito da Rio+20.

Segundo Dilma, o presidente espanhol, Mariano Rajoy, confirmou presença para participar da conferência, que ocorre neste mês no Rio. / BRASÍLIA