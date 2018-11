Conferência lista normas para prevenir pedofilia

A única referência direta aos padres aparece no primeiro tópico. "Muitas pessoas são afetadas quando um padre abusa de um menor de idade, mas quem sofre o maior impacto do abuso é vítima", diz o texto.

Em outro item da lista, a conferência americana afirma que "ninguém deve permanecer sozinho com uma criança dentro do quarto". E que o abuso sexual pode ser prevenido com "barreiras de segurança", que incluem "treinamento, normas de conduta e programas de segurança".

Além disso, segundo a lista, é muito difícil reconhecer um pedófilo, que pode estar no meio das escolas e da família e, em alguns casos, aparentar ser "a pessoa mais doce do mundo".

Outra recomendação diz respeito às companhias das crianças e jovens, alertando que muitos pedófilos atraem suas vítimas com oferta de pornografia, bebidas alcoólicas, drogas e excesso de "contato físico".