Confiança da construção acentua queda e cai 6,9% no tri até fevereiro--FGV

No trimestre até janeiro, o índice havia caído 4,8 por cento.

Os segmentos que mais influenciaram o resultado do trimestre finalizado em fevereiro foram Obras de Acabamento, com variação de -1,5 por cento ante 2,5 por cento em janeiro; Obras de Infraestrutura para Engenharia Elétrica e de Telecomunicações, com variação de -6,0 por cento contra -3,8 por cento; e Construção de Edifícios e Obras de Engenharia Civil, com -6,8 por cento ante -4,6 por cento.

De acordo com a FGV, a exceção foi Aluguel de Equipamentos de Construção e Demolição, cuja taxa de variação atingiu 5,1 por cento em fevereiro ante 4,8 por cento em janeiro.

O Índice da Situação Atual (ISA-CST) apresentou queda de 7,9 por cento, contra variação negativa de 5,7 por cento em janeiro. O quesito evolução recente da atividade foi o que mais pressionou, com queda de 6,6 por cento em fevereiro ante recuo de 3,4 por cento em janeiro.

Já o Índice de Expectativas (IE-CST) caiu 6,0 por cento, ante queda de 3,9 por cento no mês anterior, com destaque para o quesito que mede o otimismo com a tendência dos negócios nos seis meses seguintes, com queda de 5,3 por cento ante perda de 3,0 por cento em janeiro.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga na quinta-feira os dados de janeiro da produção industrial no Brasil. Em 2012, o setor registrou a primeira queda em três anos.

(Por Camila Moreira)