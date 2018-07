Confiança da construção cai 6,8% no trimestre até abril--FGV O Índice de Confiança da Construção (ICST) apresentou piora em abril ao cair 6,8 por cento no trimestre encerrado no mês passado na comparação com um ano antes, encerrando seis meses de melhora, de acordo com a Sondagem Conjuntural da Construção divulgada pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira. No trimestre até março, o índice havia recuado 6,6 por cento.