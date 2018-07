Confiança da construção recua 4,8% no tri até janeiro--FGV O Índice de Confiança da Construção (ICST) recuou 4,8 por cento no trimestre encerrado em janeiro na comparação com um ano antes, indicando fragilidade no movimento de recuperação do setor, de acordo com a Sondagem Conjuntural da Construção divulgada pela Fundação Getulio Vargas (FGV), nesta quarta-feira.