Confiança da construção tem pior resultado desde fevereiro--FGV

No trimestre até abril, o índice havia recuado 6,8 por cento.

O índice médio dos três meses até maio ficou em 126,1 pontos, contra 136,8 pontos no mesmo período do ano anterior. No trimestre encerrado em abril, o Índice de Confiança da Construção havia ficado em 127,9 pontos.

Os destaques negativos no trimestre findo em maio foram os segmentos Obras de Instalações, com variação negativa de 7,6 por cento, ante -5,3 por cento em abril; e Obras de Infraestrutura para Engenharia Elétrica e de Telecomunicações, com variação negativa 15,0 por cento, ante -13,1 por cento.

A FGV destaca que a piora do índice foi influenciada principalmente pelas avaliações do empresariado em relação ao futuro. No trimestre findo em maio, o Índice de Expectativas (IE-CST) caiu 6,5 por cento, ante 5,3 por cento, em abril.

Já o Índice da Situação Atual (ISA-CST) apresentou queda de 9,3 por cento em maio, contra a variação negativa de 8,6 por cento em abril.

(Por Camila Moreira)