Confiança da indústria atinge maior nível desde junho de 2011--FGV

Segundo a FGV, o Índice da Situação Atual (ISA) avançou 0,3 por cento, para 106,8 pontos, mas o resultado foi compensado pela queda de 0,1 por cento no Índice de Expectativas (IE), para 106,1 pontos.

O indicador que avalia o nível de demanda foi o que mais contribuiu para o resultado do ISA, com alta de 1,1 por cento em relação a dezembro. O indicador atingiu 105,8 pontos, o maior patamar desde julho de 2011, quando estava em 107,8.

A parcela de empresas que avaliam o nível de demanda atual como forte aumentou de 14,7 por cento para 16,4 por cento, enquanto a proporção das que o consideram fraco passou de 10,1 por cento para 10,6 por cento.

Já o quesito produção prevista foi o que mais influenciou a leitura do IE, com recuo de 2,3 por cento em janeiro, para 132,2 pontos.

A proporção de empresas esperando menor produção aumentou de 4,1 por cento para 8,4 por cento, enquanto a parcela das que preveem maior produção, passou de 39,4 por cento para 40,6 por cento.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) alcançou 84,4 por cento em janeiro, ante 84,1 por cento em dezembro, maior nível desde fevereiro de 2011.

"Apesar da estabilidade no mês, o ICI manteve-se pelo quinto mês consecutivo acima da média histórica. Analisado em conjunto com a ampliação do uso da capacidade instalada em janeiro, o resultado sugere aceleração do crescimento do setor industrial na virada de ano", informou a FGV em comunicado.

Dados recentes vêm mostrando dificuldades do setor industrial, beneficiado por medidas de estímulo do governo, em concretizar uma recuperação mais efetiva nos meses mais recentes.

Em novembro, a produção industrial caiu 0,6 por cento sobre outubro e empurrou a expectativa de maior recuperação do setor para este ano.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) divulga na sexta-feira os dados de dezembro da produção industrial.

