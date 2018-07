Confiança da indústria avança 0,9% em setembro--FGV

O Índice da Situação Atual (ISA) recuou 0,1 por cento, para 105,0 pontos. Já o Índice de Expectativas (IE) avançou 1,7 por cento, para 104,9 pontos.

"A combinação de resultados sugere a continuidade da trajetória de retomada da atividade industrial nos próximos meses", afirmou a FGV em nota.

O indicador que avalia o grau de satisfação das empresas com a situação atual dos negócios foi o que mais contribuiu para a alta do ISA, apesar de recuo de 1,2 por cento em setembro. Em agosto ele saltou 5,2 por cento e o movimento de setembro indicou "um movimento de aparente acomodação", segundo a FGV.

A parcela de empresas que avaliam a situação atual como boa diminuiu de 24,4 por cento para 20,3 por cento do total, e as que a consideram fraca também recuou, de 12,2 por cento para 9,5 por cento. Como decorrência dos dois movimentos, a proporção de empresas avaliando a situação atual como normal aumentou de 63,4 por cento para 70,2 por cento.

Já o quesito em que as empresas revelam suas perspectivas de produção para os próximos meses foi o que mais contribuiu para a alta do IE. O indicador avançou 4,1 por cento em setembro ao passar para 130,9 pontos, o maior nível desde fevereiro de 2011 (134,6).

A proporção de empresas que esperam aumentar a produção no trimestre setembro-novembro aumentou de 38,8 por cento para 42,8 por cento, e houve diminuição de 13,0 por cento para 11,9 por cento na parcela das que preveem uma produção menor.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) alcançou 84,1 por cento em setembro, ante 84,0 por cento em agosto, o maior patamar desde julho de 2011.

De acordo com analistas, embora fraco, o ritmo de crescimento da produção industrial, aliado ao setor varejista, ajudou a economia brasileira a iniciar o terceiro trimestre com desempenho um pouco mais forte que o esperado, segundo o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br).

