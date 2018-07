Confiança da indústria brasileira recua 0,6% em abril, diz FGV

O indicador passou a 95,6 pontos, ante 96,2 pontos em março, quando houve queda de 2,3 por cento.

"Os resultados de abril sinalizam continuidade do período de desaceleração do ritmo de atividade industrial, sem perspectivas, por ora, de reversão de tendência", destacou a FGV.

O Índice da Situação Atual (ISA) subiu 0,7 por cento, para 97,3 pontos, influenciado principalmente pelo indicador de nível de estoques.

Já o Índice de Expectativas (IE) mostrou queda de 2,0 por cento, para 93,9 pontos, com destaque para o quesito que mede as expectativas com a produção no curto prazo.

Segundo a FGV, o Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) atingiu 84,1 por cento em abril, queda de 0,3 ponto percentual ante o mês anterior.

A produção industrial brasileira avançou nos dois primeiros meses deste ano, num movimento que foi suficiente para anular a perda vista no final do ano passado.

(Por Camila Moreira)