Confiança da indústria cai 0,8% em novembro--FGV

Na prévia do mês, o indicador já havia indicado queda de 0,8 por cento sobre outubro.

De acordo com a FGV, o resultado decorreu principalmente da diminuição do otimismo em relação aos meses seguintes e, mais especificamente, de um ajuste nas previsões para a produção física no curto prazo.

O Índice da Situação Atual (ISA) recuou 0,6 por cento, para 106,2 pontos. Já o Índice de Expectativas (IE) perdeu 1,0 por cento, para 104,2 pontos.

"A combinação dos resultados do ISA e do IE indicam alguma perda de fôlego no ritmo de recuperação da atividade industrial em relação aos meses anteriores", disse a FGV.

O indicador que avalia o grau de satisfação com a situação atual dos negócios foi o que mais contribuiu para a queda do ISA, com recuo de 1,2 por cento, para 112,7 pontos.

Houve aumento da parcela de empresas que consideram a situação atual fraca, de 11,0 por cento para 12,8 por cento, e leve alta da proporção das que consideram a situação como boa, passando de 25,1 por cento para 25,5 por cento.

Já o indicador de expectativas para a produção nos três meses seguintes teve o maior impacto sobre o IE no mês, com queda de 3,0 por cento em relação a outubro, passando a 126,9 pontos.

A proporção de empresas que esperam aumentar a produção passou de 40,3 por cento para 42,4 por cento, enquanto a parcela das que esperam diminuí-la passou de 9,5 por cento para 15,5 por cento.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) alcançou 84 por cento em novembro, ante 84,2 por cento em outubro.

A indústria ainda não conseguiu mostrar sinais consistentes de recuperação neste final de ano. Em setembro, a produção do setor recuou 1 por cento sobre o mês anterior, o pior resultado em oito meses.

Analistas consultados na pesquisa Focus do Banco Central estimam que a produção industrial registrará contração de 2,30 por cento neste ano, recuperando-se para uma expansão de 4,20 por cento em 2013.

