Confiança da indústria mostra aumento de 0,1% em fevereiro--FGV

Segundo a FGV, o Índice da Situação Atual (ISA) recuou 1 por cento, para 105,7 pontos. O resultado foi compensado pela alta de 1,4 por cento do Índice de Expectativas (IE), para 107,6 pontos, o maior patamar desde maio de 2011 (108,3).

"O ICI continua girando em nível ligeiramente superior à média histórica, mas a sua relativa estabilidade nos últimos meses sinaliza a manutenção de ritmo lento do setor industrial ao início de 2013", disse a FGV.

O indicador que avalia o nível da demanda foi o que mais contribuiu para o resultado do ISA, com queda de 2,6 por cento em relação a janeiro, ao atingir 103 pontos, menor patamar desde julho de 2012 (101,7), com pioras percebidas pelas empresas tanto na demanda interna quanto externa.

A parcela de empresas que avaliam o nível de demanda atual como forte caiu de 16,4 por cento para 12,8 por cento, enquanto a proporção das que o consideram fraco passou de 10,6 por cento para 9,8 por cento.

Já o quesito mão de obra prevista foi o destaque para o resultado do IE, com alta de 2,4 por cento em fevereiro a 113,1 pontos, melhor resultado desde junho de 2012 (113,4).

A proporção de empresas que esperam menor nível de emprego caiu de 16,7 por cento para 5,4 por cento, enquanto a parcela das que preveem maior nível de emprego passou de 27,2 por cento para 18,5 por cento.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) alcançou 84,1 por cento em fevereiro, ante 84,4 por cento em janeiro.

A produção industrial recuou 2,7 por cento em 2012, na primeira retração desde 2009, e foi um dos maiores pesos sobre a economia brasileira no ano passado.

Na sexta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) divulga os dados do Produto Interno Bruto (PIB) no quarto trimestre de 2012 e no ano.

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado uma espécie de sinalizador da atividade, mostrou desaceleração em dezembro e ainda reforçou as chances de que a expansão da economia no ano passado não tenha superado 1 por cento.

(Por Camila Moreira)