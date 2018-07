Confiança da indústria mostra aumento de 1,0% em outubro--FGV

O Índice da Situação Atual (ISA) avançou 1,7 por cento, para 106,8 pontos, o maior patamar desde julho de 2011. Já o Índice de Expectativas (IE) melhorou 0,3 por cento, para 105,2 pontos,permanecendo acima da média histórica recente.

"Os resultados sinalizam a continuidade da recuperação gradual no ritmo de atividade do setor industrial", afirmou a FGV.

O indicador que avalia o nível de estoques foi o que mais contribuiu para a alta do ISA. A proporção de empresas com estoques excessivos recuou de 6,1 para 5,6 por cento em outubro, enquanto a de empresas com estoques insuficientes aumentou de 2,1 para 4,1 por cento. De acordo com a FGV, este resultado é compatível com um quadro de normalidade de estoques na média da indústria.

Já o indicador de expectativas sobre a contratação de mão de obra nos meses seguintes teve o maior impacto sobre o IE no mês, com uma alta de 1,7 por cento em relação a setembro, ao passar de 109,9 para 111,8 pontos.

Entretanto, esse indicador continua em nível relativamente baixo, mostrando que o ritmo de contratações da indústria ainda não foi fortemente influenciado pela aceleração da atividade do setor nos últimos meses, destacou a FGV.

A proporção de empresas que esperam aumentar o total de pessoal ocupado passou de 20,3 para 24,5 por cento, enquanto a parcela das que esperam diminuir a contratação também aumentou, de 10,4 para 12,7 por cento.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) alcançou 84,2 por cento em outubro, o maior patamar desde junho de 2011, ante 84,1 por cento em setembro.

O desempenho melhor do setor industrial vem ajudando na recuperação da atividade econômica do segundo semestre, depois de um começo de ano sem brilho afetado pela crise internacional.

A produção industrial brasileira subiu em agosto 1,5 por cento frente a julho, no melhor resultado desde maio de 2011. E em setembro a indústria de transformação liderou a geração de novos postos de trabalho na economia brasileira.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulga na quinta-feira os dados da produção industrial de setembro.

(Por Camila Moreira)