Confiança do consumidor brasileiro é a menor desde março

O índice, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta terça-feira, caiu 3,4 por cento em setembro em relação a agosto, para 114,7 pontos.

"A nova queda do índice reflete a diminuição da satisfação com o momento presente da economia e o aumento do pessimismo em relação aos próximos meses", disse a FGV em nota.

O componente de situação atual recuou 4,1 por cento, para 134,6 pontos, o menor dado desde julho de 2010, mas segue acima da média histórica.

O de expectativas declinou 2,9 por cento, atingindo 104,2 pontos, leitura mais baixa desde maio e também inferior à média histórica.

"A queda do grau de satisfação do consumidor com relação à situação presente da economia foi a principal contribuição para queda do índice de confiança."

Esse indicador caiu de 107,1 para 99,5 pontos, o menor desde maio.

(Por Vanessa Stelzer)