Confiança do consumidor é a maior desde julho de 2011--FGV O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) da Fundação Getúlio Vargas avançou 2,8 por cento em março na comparação com fevereiro, ao passar de 119,4 para 122,7 pontos, informou a FGV nesta segunda-feira. Este é o maior nível desde julho de 2011, quando o índice havia atingido 124,4 pontos.