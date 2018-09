Confiança do consumidor melhora em maio--CNI

O Índice Nacional de Expectativa do Consumidor aumentou 1,8 por cento ante abril. Apesar de não retomar os níveis do início do ano, mostra que a confiança permanece em patamar elevado, 5,7 por acima da média história, disse a CNI.

O otimismo com relação ao desemprego foi o que mais aumentou no mês, com o respectivo índice registrando crescimento de 4,8 por cento. O índice de expectativas para a inflação elevou-se em 1,2 por cento e da renda pessoal, em 2,4 por cento.

Vale citar que o aumento do índice representa otimismo para o comportamento de tal variável.

Os consumidores afirmaram estar menos endividados e com situação financeira melhor que no mês anterior. O índice de situação financeira aumentou 2,1 por cento ante abril, enquanto o de endividamento subiu 1,8 por cento na mesma comparação.

