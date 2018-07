Confiança do consumidor paulistano atinge menor nível desde 2009--Fecomercio A confiança do consumidor paulistano caiu 17,9 por cento em janeiro ante igual mês do ano passado, ao menor patamar desde março de 2009, informou nesta segunda-feira a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).