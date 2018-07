Confiança do consumidor recua 2,1% em janeiro ao menor nível desde junho de 2009 O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) da Fundação Getulio Vargas recuou 2,1 por cento em janeiro na comparação com dezembro, alcançando o nível mais baixo desde junho de 2009, informou a FGV nesta sexta-feira.