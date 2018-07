Confiança do consumidor sobe em dezembro em movimento sazonal A confiança do consumidor brasileiro melhorou em dezembro, recuperando-se após dois meses de queda, em um movimento sazonal, mostrou uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV), nesta segunda-feira. O índice subiu 0,5 por cento ante novembro, para 97,4 pontos. O componente de condições atuais subiu 6,8 por cento, atingindo 104,8 pontos, enquanto o de expectativas caiu 2,8 por cento, para 93,5 pontos, o menor nível da série histórica iniciada em setembro de 2005. "As avaliações sobre a situação presente melhoraram frente a novembro, seguindo o comportamento sazonal desta época do ano", disse a FGV em comunicado. A sondagem foi realizada em mais de 2 mil domicílios em sete capitais do país entre 31 de novembro e 18 de dezembro. (Por Vanessa Stelzer)