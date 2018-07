Confiança do consumidor tem maior queda em 1 ano por inflação

O índice de confiança caiu 2,2 por cento na comparação com março. Trata-se da sexta baixa seguida e a maior desde abril do ano passado.

Dentre os componentes do indicador, o que mostrou a pior evolução foi o de expectativa de inflação, com recuo de 9,4 por cento. Tal desempenho, de acordo com a CNI, indica aumento do pessimismo com a trajetória de aumento nos preços.

"A preocupação dos consumidores com relação à trajetória da inflação está muito acima do usual", disse a confederação em relatório.

As perspectivas quanto à renda futura também pioraram. O índice de expectativa de evolução da renda teve recuo de 4,1 por cento em abril sobre março.