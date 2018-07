Confiança do empresário sobe em maio, diz CNI

O indicador ficou em 57,9 pontos, em uma escala que vai de zero a 100. Número acima de 50 mostra otimismo e abaixo, pessimismo. Na comparação com maio de 2011, o crescimento foi de 0,6 ponto, de acordo com a CNI.

O indicador é formado pela avaliação das condições atuais e nos próximos seis meses da economia e da empresa. O crescimento na confiança do empresário, segundo a CNI, deveu-se à queda do pessimismo sobre a situação presente da economia, que saiu de 45,7 pontos em abril para 47,4 pontos este mês, mais próximo da linha dos 50 pontos.

De acordo com nota divulgada pela Confederação, o economista da CNI Marcelo de Ávila disse que os empresários estão mais confiantes devido à queda dos juros, que está em 9 por cento no ano, e às medidas de estímulo econômico do Plano Brasil Maior, como a desoneração da folha de pagamento.

Em relação às condições da economia e da empresa nos próximos seis meses, o indicador subiu 0,6 ponto, para 62,6 pontos em maio na comparação com abril. Em relação ao mesmo mês do ano passado, a alta foi de 0,8 ponto.

(Reportagem de Tiago Pariz)