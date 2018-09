Confiança do setor de serviços cai em maio, mas ainda é elevada

O dado, que conta com apoio técnico do Banco Central e terá divulgação mensal, pode reforçar a avaliação de que a atividade econômica desacelerou no país no segundo trimestre, após forte crescimento registrado no período de janeiro a março. O setor de serviços responde por 60 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) caiu 0,4 por cento em maio, para 133,4 pontos.

O indicador, que começou a ser medido em junho de 2008, varia de 0 a 200, e pontuações acima de 100 indicam uma avaliação positiva. Apesar da coleta antiga, o BC só teve acesso a dados preliminares a partir de março deste ano.

Apesar da retração, o índice foi o quarto maior dos 24 meses já observados e está próximo ao visto no período anterior à crise global.

"Os números sugerem uma desaceleração da confiança dos empresários, o que não altera o cenário favorável", afirmou a jornalistas o consultor da FGV Silvio Sales. Ele acrescentou que "os níveis dos indicadores em si são elevados ainda, mesmo que sua história seja curta".

A retração da confiança dos empresários no mês passado refletiu uma ligeira piora das expectativas do setor, enquanto a percepção sobre a situação atual ficou estável. O Índice de Expectativas caiu 0,8 por cento em maio, para 147,4 pontos, e o Índice da Situação Atual ficou em 119,4 pontos.

A média do indicador nos últimos dois anos foi de 120,6 pontos. O pico da confiança foi observado em agosto de 2008, com 138,4 pontos e o nível mais baixo, em janeiro de 2009, com 98 pontos.

O diretor de Política Econômica do BC, Carlos Hamilton, destacou a importância do novo indicador. "É um setor que cobre a maior parte do nosso PIB. Sem dúvida, é uma contribuição importante para aumentar o volume de informação sobre a atividade no Brasil", afirmou.

A FGV destacou que a falta de indicadores antecedentes sobre serviços fez com que muitos economistas subestimassem a velocidade com que a economia brasileira se recuperaria da crise global.

O PIB brasileiro cresceu 9 por cento no primeiro trimestre deste ano frente ao mesmo período de 2009. A atividade acelerada levou o BC a elevar a taxa básica de juros nas últimas duas reuniões.

A FGV ouviu 2.084 empresas entre os dias 3 e 31 de maio.

(Reportagem de Isabel Versiani)