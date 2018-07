Confiança do setor de serviços recua 1,7% em dezembro--FGV

Em novembro, o indicador havia avançado 3,2 por cento.

De acordo com a FGV, o Índice da Situação Atual (ISA-S) registrou queda de 1,2 por cento em dezembro ante novembro, contra alta de 4,5 por cento anteriormente.

A queda de 1,5 por cento no indicador que mede o grau de satisfação com a situação atual dos negócios foi o que mais contribuiu para o resultado do ISA-S entre novembro e dezembro.

A proporção de empresas que percebem a situação atual dos negócios como boa passou de 26,8 para 26,3 por cento entre novembro e dezembro, enquanto a parcela das que a consideram ruim aumentou de 13,9 para 15,1 por cento.

Por sua vez, o Índice de Expectativas (IE-S) mostrou recuo de 2 por cento em dezembro, ante avanço de 2,3 por cento em novembro.

No IE-S, a principal influência para o resultado de dezembro veio do indicador que mede o grau de otimismo dos empresários em relação à tendência dos negócios nos meses seguintes, com queda de 2,9 por cento.

A proporção de empresas prevendo melhora diminuiu de 50,2 para 47,9 por cento, enquanto a parcela daquelas prevendo piora aumentou de 4 para 6 por cento.

(Por Camila Moreira)