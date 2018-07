Confiança do setor de serviços recua 1,8% em junho ante maio-FGV

Esta foi a terceira queda consecutiva na comparação mensal, "reforçando os sinais de desaceleração no nível de atividade do setor de Serviços", destacou a FGV.

Em maio, a confiança do setor de serviços já havia mostrado sinais preocupantes de piora ao apresentar queda de 5,9 por cento na comparação com o mesmo mês de 2011 e piora em relação a abril.

De acordo com a FGV, a piora na comparação mensal do ICS foi influenciada principalmente pela diminuição do grau de satisfação dos empresários em relação ao momento presente.

O Índice da Situação Atual (ISA-S) registrou queda de 2,7 por cento em junho ante maio, contra queda de 0,7 por cento anteriormente.

O quesito que mede o grau de satisfação dos empresários do setor em relação à Situação Atual dos Negócios foi o que mais contribuiu para a queda do ISA-S entre maio e junho, ao recuar 3,5 por cento depois de passar de 120,0 para 115,8 pontos.

Das 2.545 empresas consultadas, 28,5 por cento avaliam a situação atual como boa contra 33,9 por cento no mês anterior. Já 12,7 por cento a consideram ruim, contra 13,9 por cento.

Por sua vez o otimismo em relação aos próximos meses continuou diminuindo, embora a queda de 1,1 por cento do Índice de Expectativas (IE-S) tenha sido inferior à de 3,3 por cento do mês anterior.

O indicador que mede as expectativas do empresariado quanto à demanda prevista nos seis meses seguintes foi o que mais influenciou na queda mensal do IE-S, com um recuo de 2,8 por cento, para 135,1 pontos, o menor patamar desde os 133,6 pontos de agosto de 2009.

A proporção de empresas prevendo aumento da demanda diminuiu de 47,0 por cento para 43,1 por cento entre maio e junho de 2012, enquanto a parcela das que esperam uma demanda menor ficou praticamente estável, ao passar de 8,0 por cento para 8,1 por cento do total.

O cenário de desaceleração da atividade brasileira atual é acentuado principalmente pelo desempenho da indústria, mas o setor de serviços também vem sendo acompanhado com atenção pelo governo.

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu apenas 0,2 por cento no primeiro trimestre deste ano, quando comparado com o quarto trimestre de 2011.

O governo já abandonou a previsão inicial de crescimento de 4,5 por cento para o PIB este ano e fala em algo em torno de 3 por cento. O mercado, por sua vez, estima uma expansão de 2,18 por cento em 2012, de acordo com relatório Focus do Banco Central divulgado nesta segunda-feira.

