Confiança do setor de serviços recua 5,9% em maio ante 2011-FGV O Índice de Confiança de Serviços (ICS) caiu 5,9 por cento em maio na comparação com o mesmo mês de 2011, para 125,6 pontos ante 133,5 pontos em maio do ano passado, registrando o pior resultado desde agosto de 2009 (-13,8 por cento), informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira.