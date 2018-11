Confiança econômica na A.Latina tem leve queda, Brasil piora

A queda do Índice de Clima Econômico (ICE) foi de 0,2 ponto, para 5,6 pontos.

"A evolução no trimestre é explicada pela queda do indicador de expectativas que, embora continue na zona favorável, passou de 5,7 para 5,3 pontos, ficando abaixo da média dos últimos dez anos (5,5 pontos)", informou a FGV em nota.

"A avaliação sobre a situação atual não mudou em relação à sondagem de janeiro do corrente ano (índice de 5,9 pontos) e está acima da média dos últimos dez anos (4,8 pontos)."

O índice econômico do Brasil caiu de 6,7 pontos em janeiro para 5,9 pontos em abril. O componente de situação atual declinou de 7,7 para 7,2 pontos, enquanto o de expectativas caiu de 5,7 para 4,6 por cento.

"O Brasil entrou na fase de decínio, pela queda do IE (índice de expectativas)... Esse resultado foi acompanhado pela redução na projeção do crescimento econômico para 2011 de 5,4 para 4,4 por cento e do aumento da taxa de inflação de 5,5 para 6,2 por cento", acrescentou a FGV.

A inflação foi uma preocupação geral na região. "Predominam incertezas quanto ao rumo das respostas das políticas econômicas num cenário de aceleração da taxa de inflação, mas com um passado recente de crise e desemprego. Logo, a piora nas expectativas refletiria principalmente incertezas", afirmou a FGV.

Dos 11 países pesquisados, três registraram aumento no índice de clima econômico --Argentina, Colômbia e México--, enquanto em janeiro seis tinham tido melhora --Chile, Equador, México, Paraguai, Peru e Uruguai.

Os maiores ICE registrados em abril foram os de Chile, Paraguai e Uruguai --todos com índices iguais ou superiores a 7,0 pontos. Chile ficou com 7,4 pontos, Paraguai teve 7,0 pontos e Uruguai também 7,0.

"Na classificação dos países por ciclos econômicos, apenas a Venezuela e a Bolívia, com índice de situação atual e índice de expectativas desfavoráveis, seriam enquadrados nos critérios da pesquisa como se estivessem em ambiente recessivo. Argentina, Chile, Colômbia, México, Paraguai, Peru e Uruguai estão na fase expansiva do ciclo", acrescentou a FGV.

No ranking da região medido pelo índice, o Chile passou da terceira para a primeira posição. O Brasil caiu de quarto para quinto.

(Por Vanessa Stelzer)