Confiança industrial é a menor desde 2009, uso da capacidade cai

O índice passou de 112,5 pontos em fevereiro para 112,4 pontos neste mês, com ajuste sazonal.

O componente de situação atual aumentou em 0,8 por cento, para 113,0 pontos. O de expectativas caiu 1 por cento, para 111,7 pontos, o menor nível desde novembro do ano passado.

O nível de utilização da capacidade instalada (Nuci) diminuiu, de 84,5 por cento em fevereiro para 84,3 por cento em março.

"Esta foi a terceira queda consecutiva do Nuci. O nível atual está igual ao do mesmo mês do ano anterior e é o mais baixo dos últimos 13 meses", afirmou a FGV em nota.

"A média do primeiro trimestre do ano supera em 0,5 ponto percentual a de igual trimestre de 2010, mas está 0,5 ponto abaixo do Nuci médio do ano passado."

(Por Vanessa Stelzer)