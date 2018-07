Confinador reavalia plano de produção

O confinamento de animais no Brasil deve ter um crescimento moderado. A previsão é da Associação Nacional dos Confinadores (Assocon), com base nos números da última pesquisa de intenção de confinamento para 2008. Conforme indicou a pesquisa, o crescimento será de apenas 1,1% (547.665 animais) em relação ao ano passado. A pesquisa, que encerra uma série de quatro levantamentos feitos ao longo do ano, ouviu 47 associados da Assocon em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná, durante a segunda quinzena de setembro. "Ao comparar esse novo resultado com a pesquisa anterior, realizada em agosto, observa-se uma redução de 5,3%. Já a análise comparativa com a primeira pesquisa de 2008, feita em março, mostra redução ainda maior, de 17,3%", explica o responsável técnico pela pesquisa, Bruno Andrade. Ao serem questionados sobre o que mudou nesse período (março a setembro), todos os pecuaristas entrevistados citaram o alto custo dos insumos e a dificuldade para comprar bois magros, além da sinalização de queda no valor da arroba bovina para os principais meses de venda (setembro e outubro). "Como o mercado indicava preços pouco atrativos para o início do segundo semestre, parte dos abates migrou do trimestre agosto, setembro e outubro para novembro e dezembro", diz Andrade. Para o diretor-operacional da Assocon, Juan Lebrón, a exigência cada vez maior dos frigoríficos por padronização, escala e regularidade na entrega do boi gordo "faz da pecuária intensiva um caminho obrigatório e sem volta". Já da porteira para dentro, diz ele, o melhor aproveitamento da terra, o retorno rápido do capital investido e os ganhos com produtividade animam os pecuaristas a manter o confinamento, mesmo com todos esses fatores adversos.